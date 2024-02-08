الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بيطرى المنوفية: ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نجحت جهود فرق الطب البيطري بالمنوفية، من ضبط 3 طن لحوم مجهولة المصدر خلال حملة على المحلات والمنشآت الغذائية والثلاجات في مركز قويسنا، في ظل توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.


ووجه محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مشتركة، وبتواجد لجنة مسائية من مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي والدكتورة منى كامل، بالاشتراك مع تفتيش ديوان عام المحافظة برئاسة وليد شبل وجهاز حماية المستهلك، تم ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر باجمالي وزن 3 طن لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي وزن 80 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.

 

وفي وقت سابق، وإستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.


وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين بشن حملات مسائية مكبرة على محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات بنطاق المحافظة للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة المتابعة بالديوان العام والجهات الأمنية، أسفرت عن ضبط طن ونصف لحوم ودواجن ومصنعات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.


 وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يوميًا لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

محافظة المنوفية الطب البيطرى بالمنوفية حملة مكبرة محلات الجزارة ضبط ٣ طن لحوم فاسده

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