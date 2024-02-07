"الإصلاح والنهضة": الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان "بشكل عملى"

صرح هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قرارات النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا ضمن قائمة من المفرج عنهم تمثل خطوة على المسار الصحيح نحو ما أسماه "مجال عام أكثر انفتاحًا".

وأضاف عبدالعزيز بأن قرارات العفو المختلفة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة تترجم بوضوح حرص الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بشكل عملي، كترجمة واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لخطوات عملية وواقعية ذات أثر سياسي واجتماعي مهم.

وأشار عبد العزيز إلى أن اشتمال القائمة على 3 صحفيات رسالة مهمة إلى مكانة الإعلام واهتمام الدولة المصرية بحرية الكلمة وبأن الإعلام والصحافة هي ركيزة أساسية في بناء جمهورية جديدة تليق بتاريخ مصر وترسم مستقبلها.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب كان قد دعى في وقت سابق إلى ضرورة اتساع نطاق الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ما لم يتورطوا في الدم بجانب ضرورة دمج المفرج عنهم على المستوى الاجتماعي والوظيفي والنفسي، بجانب مشاركتهم في الشأن العام.