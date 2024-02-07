الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان "بشكل عملى"

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

صرح هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قرارات النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا ضمن قائمة من المفرج عنهم تمثل خطوة على المسار الصحيح نحو ما أسماه "مجال عام أكثر انفتاحًا".

وأضاف عبدالعزيز بأن قرارات العفو المختلفة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة تترجم بوضوح حرص الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بشكل عملي، كترجمة واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لخطوات عملية وواقعية ذات أثر سياسي واجتماعي مهم.

وأشار عبد العزيز إلى أن اشتمال القائمة على 3 صحفيات رسالة مهمة إلى مكانة الإعلام واهتمام الدولة المصرية بحرية الكلمة وبأن الإعلام والصحافة هي ركيزة أساسية في بناء جمهورية جديدة تليق بتاريخ مصر وترسم مستقبلها.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب كان قد دعى في وقت سابق إلى ضرورة اتساع نطاق الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ما لم يتورطوا في الدم بجانب ضرورة دمج المفرج عنهم على المستوى الاجتماعي والوظيفي والنفسي، بجانب مشاركتهم في الشأن العام.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة قرارات النيابة العامة المحبوسين احتياطيا قرارات العفو مبادئ حقوق الإنسان حقوق الانسان

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"