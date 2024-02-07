"عمال مصر" يشيد بقرارات الرئيس السيسى: "جاءت فى التوقيت المناسب"

أعرب رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران، عن تقديره الشديد للقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا والتي يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكدًا أنها جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال جبران، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرارات الرئيس بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى منح علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك؛ نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصه متوسطي ومحدودي الدخل، وأيضا أصحاب المعاشات.

توجيهات الرئيس السيسي أدخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة

وأكد رئيس عمال مصر، أن توجيهات الرئيس السيسي أدخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع؛ بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار جبران إلى أن قرارات اليوم تعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين، موضحا أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.

وطالب رئيس عمال مصر، الحكومة بسرعة تنفيذها اعتبارا من أول الشهر مباشرة إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق للحد من غلاء الأسعار، التي تؤثر على دخول المواطنين وحتى لا تتم أي زيادة أخرى في الأسعار.