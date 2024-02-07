مواطن: نشكر الرئيس السيسي على قراراته وإحساسه بمعاناة الشعب المصري (فيديو)

قال المهندس طارق ضياء، أحد المواطنين المصريين، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بزيادة المعاشات والحد الأدني للأجور، أمر لابد من أن نشكر الرئيس عليه لإحساسه وشعوره بالمصريين والأزمة الحالية التي يواجهها الشعب في ظل ارتفاع الأسعار، ونأمل في حدوث انفراجه قريبة في الأزمة الاقتصادية.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

زيادة الأجور

وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.