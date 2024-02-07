محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج (صور)

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ.د محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ود. شوقى علام مفتى الديار المصرية، ود.محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وعدد من رجال الدولة وعلماء الدين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

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