الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأ.د محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ود. شوقى علام مفتى الديار المصرية، ود.محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وعدد من رجال الدولة وعلماء الدين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

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افتتاح مسجد السيدة نفيسة ليلة الإسراء والمعراج محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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