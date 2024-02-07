اقتصاديون: حزمة الحماية الاجتماعية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

أكد اقتصاديون، أن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وسيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل؛ تعد خطوة قوية واستجابة سريعة لتخفيف الأعباء المعيشة عن المواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي في وقت مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والجارية، وحرص الرئيس السيسي، على تخفيف الأعباء المعيشة عن المواطنين.

وأضاف خطاب أنها حزمة هي الأكبر، وتعود بالنفع على المواطنين وتعزز الأسواق والاقتصاد، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛ ليصل الى 6 آلاف جنيه شهريا؛ يسهم في مواجهة الزيادة ويرفع مستوى معيشة المواطن.

ونوه بأن رفع المعاشات؛ يعكس اهتمام الحكومة المصرية في زيادة توفير حياه كريمة لأصحاب المعاشات.

وتابع: رفع حد الاعفاء الضريبي؛ يسهم - بشكل فعال - في تعزيز مستوى المعيشة، خاصة وأن ارتفاع الأسعار كان نتيجة الأحداث الخارجية، التي أثرت علينا في مصر، لافتا إلى أن الدولة تأخد التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الحزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مختلف البلدان.

وأضاف أن الحزمة تعددت فوائدها لتشمل أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على حياتهم الاجتماعية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي ترتفع فيه عادة عمليات الشراء.

خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب

بدوره أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %؛ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.

وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد - مجددا - أن القيادة السياسية والحكومة تعمل دائما لصالح المواطنين.