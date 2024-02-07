الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصحي خلال الفترة الماضية

القطاع الصحي
القطاع الصحي

شهدت مصر خلال الفترة الماضية جهودًا ملموسة وملحوظة من قبل الحكومة لتعزيز وتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية الصحية وتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال التقرير التالي ترصد "الدستور" نجاح الحكومة المصرية في دعم وتطوير القطاع الصحي والمستشفيات، كما نسلط الضوء على عدة جوانب تميز هذه الجهود وتأثيرها الإيجابي على النظام الصحي بشكل عام وعلى المستوى الفردي.

من خلال التحسينات التي تم إدخالها في البنية التحتية الصحية، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة، وتحسين الإدارة والتخطيط، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والتكنولوجيا الطبية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك، نرى جهودًا ملموسة في تعزيز التعليم الطبي وتطوير مهارات الكوادر الطبية، وتشجيع البحث العلمي في مجال الطب، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير المعرفة الطبية في البلاد.

بلغ عدد المشروعات التي شهدها القطاع الصحي منذ عام 2014 أكثر من 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49،91 مليار جنيه، بالإضافة إلى669 مشروع تطوير، بتكلفة 41،40 مليار جنيه. 

 

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ارتفع عدد حضانات الأطفال من 2850 حضانة عام 2014 إلى 3729 حضانة عام 2023، فيما ارتفع عدد مراكز وماكينات الغسيل الكلوي في نفس الفترة من 276 مركزا، يضم5489 ماكينة، إلى 396 مركزا يضم 12639 ماكينة، مضيفا أن عدد وحدات الرعاية الأولية بلغ 5421 وحدة، يجري تطويرهم، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير 1115 وحدة، تم إنهاء العمل في 475 وحدة منهم، بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ90 %.

وارتفعت عدد حضانات الأطفال من 2850 حضانة عام 2014 إلى 3729 حضانة حتى عام 2023، كما ارتفعت عدد مراكز وماكينات الغسيل الكلوي في نفس الفترة من 276 مركزا.

وتم تحديث هيئة الإسعاف المصرية من خلال رفع كفاءة 204 سيارات، وإنشاء المقر الرئيسي للهيئة بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8 أفدنة، لاستيعاب عدد الموظفين العاملين بالهيئة، كما تم تطوير 118 وحدة إسعاف،كمرحلة أولى بجميع المحافظات، وإنشاء 8 أبراج اتصالات، وتطوير ورفع كفاءة 9 أبراج على مستوى المحافظات، وتم توريد 813 عربة إسعاف مجهزة وحديثة لتقديم خدمة إسعافية متميزة، و11 لانش إسعاف نهري، وإنشاء غرفة التحكم في البلاغات الإسعافية الرئيسية والاحتياطية لإدارة (أنظمة البلاغات، أنظمة الأطقم الإسعافية).

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