الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع الألماني: وصلنا إلى أقصى حدود قدراتنا على إنتاج وإرسال الذخيرة إلى أوكرانيا

وزارة الدفاع الألمانية
وزارة الدفاع الألمانية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها وصلت إلى أقصى حدود قدرتها على إنتاج وإرسال الذخيرة إلى أوكرانيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الدفاع الألماني 

وكانت قد طالبت رئيسة لجنة الدفاع فى البرلمان الألمانى مارى أجنيس ستراك زيمرمان، حكومة بلادها بإرسال صواريخ كروز التي تطلق من الجو من طراز "توروس" إلى أوكرانيا.

وقالت زيمرمان، في تعليق لموقع (تي أونلاين) الألماني عقب الهجمات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا، إن كييف تحتاج إلى المزيد من الذخيرة والمزيد من قطع الغيار، ويجب تسليمها صواريخ توروس على الفور.

الدفاع الألماني نبأ عاجل القاهرة الإخبارية مساعدة أوكرانيا قناة القاهرة الإخبارية

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