"تعويض متأخر".. اتحاد الكرة يعرض منصبين على محمد يوسف

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن اتفاق أعضاء المجلس على ضرورة تعويض الكابتن محمد يوسف، المدير الفنى السابق للأهلى بأى منصب داخل الجبلاية بعد اعتذاره عن إتمام انضمامه للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

واعتذر محمد يوسف عن الاستمرار فى منصبه كمدرب عام للفراعنة بعد 48 ساعة فقط من قرار تعيينه فى هذا المنصب، على خلفية تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الجبلاية اتفق على ضرورة تعويض يوسف بمنصب مهم فى اتحاد الكرة سواء بالعمل مساعدًا لعلاء نبيل فى اللجنة الفنية للجبلاية أو تولى مهمة قيادة أحد منتخبات المراحل السنية.

وأضاف مسئول الجبلاية أنه من الممكن أن يتولى يوسف مهمة قيادة منتخب الناشئين مواليد 2008 حال انتقال أحمد الكأس للعمل فى المنتخب الأول مع حسام.

وجاء اتفاق أعضاء الجبلاية على ضرورة تواجد محمد يوسف فى أي منصب داخل اتحاد الكرة كنوع من "لتعويض له" بعد الموقف المُحرج الذى وضعه فيه الجبلاية بتعيينه مدربًا عامًا للفراعنة لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى، لكن سرعان ما تغيرت الأمور وتم إسناد المهمة برمتها لحسام حسن.

وجاء اختيار يوسف بالإجماع بين أعضاء المجلس، نظرًا لسابق اختياره لهذا المنصب منذ تولى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى المقال مهمة قيادة الفراعنة، لكن الأخير رفض تواجد يوسف ضمن جهازه المعاون.

ويرجع سبب عدم موافقة فيتوريا على تواجد محمد يوسف ضمن جهازه المعاون لتقدمه في السن، وكذلك خبراته كمدرب، حيث رفض فيتوريا ضم يوسف لجهازه بعدما اطلع على السيره الذاتية له ووجد بها حصوله على دورى أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقى مع الأهلى وقاد العديد من الفرق الأخرى داخل وخارج مصر، وطلب وقتها الاستعانة بمدرب شاب ضمن مساعديه فتمت الاستعانة وقتها بأيمن عبدالعزيز.