الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لأول مرة آخر 3 نسخ.. متصدرو المجموعات خارج المربع الذهبي بأمم أفريقيا

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

خلا المربع الذهبي ب كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقامة في كوت دي فوار، من أوئل مجموعات البطولة، لأول مرة في آخر 3 نسخ.

وتلعب، اليوم الأربعاء، مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، حيث تلعب نيجيريا ضد جنوب إفريقيا،  فيما تواجه الكونغو الديمقراطية البلد المستضيف كوت ديفوار، فيما تغيب المنتخبات متصدرة مجموعاتها في البطولة عن الدور قبل النائي، وهي:

غينيا الاستوائية

تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة الأولى دون أن تتلقى أي هزيمة برصيد 7 نقاط جمعتها من انتصارين تحققا في الجولتين الثانية، والثالثة على منتخبي غينيا بيساو بنتيجة كبيرة 4-2، والمفاجأة الكبرى منتخب ساحل العاج بنتيجة عريضة رباعية نظيفة على الترتيب، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع منتخب نيجيريا في الجولة الإفتتاحية.

لكنها لم تصمد في مرحلة خروج المغلوب، وخرجت من دور الـ16 على يد منتخب غينيا الذي هزمها بنتيجة هدف دون رد.

الرأس الأخضر

احتلت مقدمة المجموعة الثانية دون أن تتعرض لأي خسارة بـ7 نقاط حصدتها من فوزين سجلا على منتخبي غانا بنتيجة 2 – 1، وموزمبيق بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولتين الأولى، والثانية على التوالي، وتعادل واحد كان مع منتخب مصر بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما.

وفي دور ثمن النهائي، نجحت في تجاوز منتخب موريتانيا بفوزها عليه بنتيجة هدف نظيف.

أما في دور الثمانية، فقد تم الإطاحة بها عن طريق منتخب جنوب إفريقيا الذي تغلب عليها بضربات ترجيحية 2-1 بعد نهاية اللقاء بالتعادل دون أهداف.

السنغال

المنتخب الوحيد في دور المجموعات الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة، إذ اعتلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط جناها من 3 انتصارات تحققت في الجولات الثلاث على منتخبات جامبيا بنتيجة 3 أهداف دون رد، والكاميرون بنتيجة 3-1، وغينيا بنتيجة هدفين دون مقابل على الترتيب.

وفي دور الـ16، تم إقصاء المنتخب على يد ساحل العاج بضربات ترجيحية 4-5 عقب انتهاء المباراة على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله.

أنجولا

تصدرت قمة المجموعة الرابعة دون خسارة واحدة بـ7 نقاط جمعتها من فوزين على منتخبي موريتانيا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، وبوركينا فاسو بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثالثة، وتعادل يتيم كان بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما مع منتخب الجزائر في الجولة الأولى.

وفي دور ثمن النهائي، تخطت منتخب ناميبيا بتغلبها عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد.

أما في دور ربع النهائي فقد أطاحت بها نيجيريا بخسارتها بنتيجة هدف دون مقابل.

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مالي

تصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة دون هزيمة برصيد 5 نقاط حصدها من انتصار على جنوب افريقيا بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الأولى، وتعادلين، الأول كان إيجابيا مع منتخب تونس بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية، والثاني كان دون أهداف مع ناميبيا في الجولة الثالثة.

في دور الـ16، تجاوز بوركينا فاسو بانتصاره عليه بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة خرج على يد ساحل العاج من دور ربع النهائي.

المغرب

احتلت مقدمة المجموعة السادسة بلا خسارة ومجموع 7 نقاط جمعها من فوزين على كل من منتخب تنزانيا بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى، ومنتخب زامبيا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثالثة، وتعادل واحد مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما في الجولة الثانية.

لكن توقفت مسيرت أسود الأطلس سريعا عند دور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا، بالخسارة بهدفين نظيفين.

وفي نسخة 2019 التي استضافتها مصر، أي بداية تطبيق نظام 24 فريقا، تواجد منتخب الجزائر فقط من متصدرو كجموعاتهم في الدور قبل النهائي، ونجح في التتويج باللقب.

وفي نسخة 2021 التي احتضانتها الكاميرون، حضر منتخبين من المتصدرين بالنصف نهائي، هما الكاميرون، والسنغال، وحصدت السنغال اللقب بالفوز على مصر في النهائي. 

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