"الحركة الوطنية" يكرم أمناء الحزب بالمحافظات ويعقد فعاليات لدعم مسيرة الدولة الديمقراطية

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، احتفالية كبيرة لتكريم جميع قيادات الحزب وأمناء الأمانات المركزية وأمناء المحافظات؛ تقديرًا لجهودهم خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية وما قبلها من حشد للناخبين وتحركات وفعاليات ميدانية تستهدف دعم مسيرة الدولة الديمقراطية.

وشدد الحزب خلال الاحتفالية على أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا مزيد من الحراك والفعاليات وسيتم عقد سلسلة مؤتمرات وندوات ميدانية بما يضع الحزب في طليعة الأحزاب التي تقوم بأدوار وطنية خلال هذه الأوقات المفصلية من عمر الوطن.

وقال اللواء رؤوف السيد علي، إن مهمتنا كأحزاب وقوي سياسية ينبغي أن تتحرك في مسارات داعمة للوطن وتساهم في دعم كل جهود تبذل من أجل إعلاء شأن الدولة وشأن المواطن وإحداث توازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطن.

وأشار إلى أن جوانب كثيرة من التوعية والتثقيف تقع على عاتقنا كأحزاب سياسية إلى جانب جهود مؤسسات الدولة وعلينا أن ننظر إلى كثير من الإيجابيات التي تحققت على أرض الواقع رغم كل ما تمر به من ظروف صعبة وتحديات اقتصادية وإقليمية متشابكة ولعل نعمة الأمن والاستقرار وحماية البلد من جماعات التطرف والارهاب ومنع ترهيب الشعب وتخويفه وإجباره على المضي في مسارات ظلامية أمر مهم يحسب لمؤسسات الدولة وقياداتها التي حفظت لنا حقنا الدستوري في أن نحيا حياة مستقرة نأتمن فيها إلى أبنائنا وأسرنا.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في تصريحاته خلال احتفالية تكريم قيادات وكوادر الحزب، أن مصر رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهها مصر إلا أنها بلد غنيه قادرة على أن تستعيد قدرتها وطاقتها وعافيتها فليس من المنطقي أو المقبول أن تكون دولتنا غنية وشعبها فقير إلى درجة العوز الأمر الذي يضع علي عاتقنا جميعًا مسئولية كبيرة وجسيمة تستدعي مزيد من الإصرار والعمل حتي نتمكن من تحويل البوصلة الي مسارها السليم.

وتابع اللواء رووف قائلًا: الدول لا تبني بالشعارات ولا بالعواطف انما تبني بالعمل الجاد والإصرار والعزيمة والاخلاص وحان الوقت ان نتخلي عن أي شعارات وتحويلها إلى برامج عمل حقيقية ننتج ونبني ونصنع ونصدر ونلتف حول بلدنا مصر نعظم من الانتماء والولاء والبناء حتى نخرج من عنق الزجاجة ونصل بدولتنا إلى بر الأمان.

وأشاد رؤوف السيد علي بجهد أعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية في جميع المحافظات من أسوان حتى مرسي مطروح وعقدهم مؤتمرات ميدانية والحشد الجماهيري في الانتخابات الرئاسية الذي تم في جميع المحافظات، موضحًا أن خطة التحرك خلال المرحلة القادمة تحتاج مزيد من الوعي والإدراك باحتياجات الوطن وبالأخص أننا مقبلون على استئناف جلسات الحوار الوطني الذي ينبغي أن يضع علي عاتقة فتح مجال واسع ومعمق للنقاش حول أهم الأولويات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية.