"النجار": يونيو المقبل الانتهاء من أعمال الطرق بمنطقة أب تاون بـ6أكتوبر

84 مليون تكلفة تنفيذ اعمال الطرق بالمنطقة الصناعية

أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولة مرورية، تفقد خلالها منطقة أب تاون والمنطقة الصناعية؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتطوير الجارية بالمنطقتين، رافقه خلالها عزوز الشحات نائب رئيس الجهاز للمرافق،عمرو الشهاوي مسؤول متابعة المنطقة الصناعية، خالد مصطفى مدير إدارة المرافق، إبراهيم قاسم مدير إدارة الطرق، ماهر سعد مدير إدارتي الإزالات والنظافة بالقطاعين الشمالي والغربي وعلى محمود رئيس حى المنطقة الصناعية.

قال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه يجرى تنفيذ أعمال طرق ومرافق باستثمارات ضخمة لاستكمال أعمال التنمية والتطوير بتلك المناطق؛ لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.

أضاف النجار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق مرحلة الثانية من طبقة أساس- mco- طبقة أسفلتية لاتجاه واحد فقط بمنطقة الحارات الرئيسية للطريقين a&e-j، ويخدم منطقة أب تاون (ي 1) ويربطها بالمحور الخدمي الثاني ٤٨ / ١٠١ بطول حوالي ١٠ كم، موضحا أنه من المقرر الانتهاء المشروع خلال شهر يونيو من العام الجاري.

95% نسبة تنفيذ أعمال الطرق المنطقة الصناعية وبلغت تكلفتها 84 مليون جنية

وفى سياق متصل تابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أعمال تنفيذ المرافق والطرق بمشروع ٢٧٠ فدان بالمنطقة الصناعية، وقال: "إن هذا المشروع ينبع من اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في الصناعة وسيوفر للمستثمرين قطع أراضي صناعية بنشاطات مختلفة."

أوضح "النجار" أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو ٨٤ مليون جنيها، وبلغت نسب إنجاز المشروع نحو ٩٥٪؜، مشيرا إلى أنه جارٍ التسليم الإبتدائي للمشروع.

وشدد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات فى أقرب وقت ممكن مع تقديم برنامج زمنى مكثف وتمويلي مستهدف، ومراعاة كافة الأصول والمواصفات الفنية وأصول الصناعة لجميع الأعمال مع الالتزام بمعايير الجودة والصحة المهنية والتنظيم والأمن والأمان وكذا أعمال النظافة بالموقع.