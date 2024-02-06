سياسيون وناشرون يتوافدون على موقع التنسيقية بمعرض الكتاب

على مدار أسبوعين زار موقع التنسيقية عددا كبيرا من الشخصيات العامة يوميًا من كتاب ومبدعين وناشرين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي أحزاب سياسية، واتحادات طلاب الجامعات المصرية، خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقامت التنسيقية بالمشاركة بعدد 6 ندوات في البرنامج الثقافي للمعرض، إضافة إلى تنظيم حفلتي توقيع لإصدارات شبابها.

وأطلقت التنسيقية هذا العام بالشراكة مع دار عصير الكتب للنشر كتاب عن سيرة النائب الراحل أحمد زيدان الذي عكس تجربة شبابية فريدة في العمل العام.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة في معرض الكتاب منذ تأسيسها وتشجع شبابها من المبدعين على الاستمرار في العطاء السياسي والثقافي والأدبي، وفي التخصصات المختلفة.

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