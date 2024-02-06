الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سياسيون وناشرون يتوافدون على موقع التنسيقية بمعرض الكتاب

موقع التنسيقية خلال
موقع التنسيقية خلال فترة معرض الكتاب

على مدار أسبوعين زار موقع التنسيقية عددا كبيرا من الشخصيات العامة يوميًا من كتاب ومبدعين وناشرين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي أحزاب سياسية، واتحادات طلاب الجامعات المصرية، خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقامت التنسيقية بالمشاركة بعدد 6 ندوات في البرنامج الثقافي للمعرض، إضافة إلى تنظيم حفلتي توقيع لإصدارات شبابها.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش التراث الثقافى ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية

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تنسيقية شباب الأحزاب: دعوة الرئيس لحوار اقتصادي وطني قرار فعال لتفادي الأزمات

وأطلقت التنسيقية هذا العام بالشراكة مع دار عصير الكتب للنشر كتاب عن سيرة النائب الراحل أحمد زيدان الذي عكس تجربة شبابية فريدة في العمل العام.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة في معرض الكتاب منذ تأسيسها وتشجع شبابها من المبدعين على الاستمرار في العطاء السياسي والثقافي والأدبي، وفي التخصصات المختلفة.

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الشخصيات العامة أحزاب سياسية الجامعات المصرية معرض القاهرة الدولى البرنامج الثقافي التنسيقية

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