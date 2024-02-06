الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"عايز أخويا وطارق".. تعرف على الجهاز المعاون لحسام حسن فى قيادة المنتخب

إبراهيم وحسام حسن
إبراهيم وحسام حسن

استجاب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لرغبة حسام حسن، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول بشأن تعيين طارق سليمان فى منصب المدرب العام للفراعنة فى الجهاز الجديد.

وقرر مجلس إدارة الجبلاية في اجتماعه الطارئ الذي عقد مساء اليوم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب.

واعتذر محمد يوسف نجم الأهلى السابق عن تولى مهمة المدرب العام للفراعنة بعد ساعات قليلة من تداول أنباء عن قرب حسام حسن من تولى مهمة قيادة الفراعنة.

وشهدت الساعات الماضية خلافًا بين أعضاء اتحاد الكرة وحسام حسن بشأن المدرب العام للفراعنة، حيث تمسك حسام حسن بتواجد طارق سليمان فى منصب المدرب العام للفراعنة بحكم أنه ضمن جهازه المعاون طوال تاريخه التدريبى فى الأندية، وهناك تفاهم معروف وواضح للجميع بينهما.

فى حين يرى مسئولو الجبلاية ضرورة تصعيد أحمد الكأس المدير الفنى لمنتخب مواليد 2008 ليكون ضمن الجهاز المعاون للعميد فى مهمته المقبلة وهو ما أوجد حالة من الخلاف بسبب الأولوية لأيهما فى ترتيب الجهاز المعاون.

ويمتلك طارق سليمان والكأس نفس الخبرات وتزاملا معًا فى منتخب مصر وهو ما يصعب معه وضع أحدهما كمدرب عام والآخر كمدرب مساعد، وفى حال تواجد الثنائى فى منصب المدرب العام، سيكون هناك تضارب كما حدث من قبل فى جهاز حسام البدرى بتواجد أحمد أيوب وطارق مصطفى وهى التجربة التى أثبتت عدم نجاحها.

وهناك محاولات لإقناع أحمد الكأس بقبول منصب المدرب المساعد فى جهاز حسام حسن، وفى حال فشل تلك المحاولات سيتم الاعتماد على مدرب شاب فى هذا المنصب.

منتخب مصر حسام حسن الجبلاية الفراعنة جهاز المعاون

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