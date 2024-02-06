الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إطلاق النسخة الثانية من "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بالإسكندرية ومطروح

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، النسخة الثانية من برنامج "نتشارك" لتنفيذ المبادرات المجتمعية داخل مراكز شباب محافظتي الإسكندرية ومطروح، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية. 

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وذكرت الوزارة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يستهدف تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على بناء مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار "انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع نتشارك"، وكذلك إعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عاما (الطلائع)، و18 - 19 عاما (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.

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وتستهدف إستراتيجية البرنامج تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية: تمكين الفتيات، والتوافق المجتمعي، والمواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الوافدين، وما بعد Cop27، والطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء والبيئة والصحة.

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل 15 محافظة هي: شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان وأسيوط والقاهرة والإسكندرية والوادي الجديد وسوهاج وقنا ومطروح وكفر الشيخ ودمياط والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر).

وزارة الشباب والرياضة برنامج نتشارك المبادرات المجتمعية مراكز شباب محافظتي الإسكندرية ومطروح منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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