الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مقصد طلاب العلم.. نفاد إصدارات دار الإفتاء في معرض القاهرة للكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قدم جناح دار الإفتاء المصرية، باقة متنوعة ومختلفة من الإصدارات العلمية، فشهد إقبالا كبيرا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، واستقبل الرواد من مختلف الفئات العمرية بداية من طلاب جامعة الأزهر الشريف الوافدين والمصريين وأيضا طلبة العلم من مختلف الجامعات باحثي الداكتوراه والماجستير في العلوم الشرعية.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وقدمت دار الإفتاء خلال جناحها هذا العام باقة متنوعة تشمل جميع نواحي الحياة الثقافية والتعلمية والاجتماعية والصحية والتنورية  التي ترتكز على نشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة، وتتبنَّى الفكر الوسطيَّ والمنهجية العلمية المنضبطة، وتناقش أهمَّ المسائل والقضايا الأسرية.

معرض الكتاب 

ومن جانبه أكد محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، لـ" الدستور" نفاد أغلب العناوين بجناح دار الإفتاء المصرية وكان من أبرزها التي كان عليها إقبال هذا العام وتم بيعها بالكامل موسوعة دليل الأسرة في الإسلام والرد على شبهات المتطرفين وفتاوى الشباب وفتاوى المرأة وموسوعة الفتاوى المؤصلة وقضايا تشغل الأذهان والفتاوى الطبية وفتاوى المعاملات المالية وفتاوى فقة الوطن والمواطنة وفتاوى قضايا فقة الدولة والفتاوى المتعلقة بذوي الهمم.

وقدمت الدار هذا العام العديد من الإصدارات التي يتم توزيعها بالمجان على زوار المعرض وكان من أهم هذه العناوين كتاب الحج والعمرة وكتاب الصيام وكتاب دليل الأسرة وكتاب نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي  وكتاب خاص بالإطفال تحت عنوان الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية.

وأكد فايد، أن جناح دار الإفتاء، شهد إقبالًا متزايدًا من قبل الجمهور وهناك إصدارات تنفد بشكل يومي منها موسوعة دليل الأسرة في الإسلام والرد على شبهات المتطرفين، موضحا أن كل إصدار يتواجد من 500 نسخة بشكل يومي ويمكن أن يتم نفاذ بعض النسخ قبل انتهاء اليوم في المعرض.

وأوضح مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، أن الخميس الماضي أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، شهد إقبالا كثيفا ومعظم الإصدارات نفدت بالفعل.

وأشار إلى أن الإصدارات التي تواجدت بالمعرض وهي كالآتي: "كتاب موسوعة الفتاوى الإسلامية - موسوعة الفتاوى المؤصلة - موسوعة دليل الأسرة في الإسلام - القول الحسن في جواب القول لمن - فتاوى الشباب - الفتاوى الطبية - فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام - فقه الوطن والمواطنة - الأحكام المتعلقة بالجنائز والمقابر - سؤالات الأقليات - نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي - إصدار خاص بأحكام المسافر - فتاوى وأحكام المعاملات المالية - الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب - الجهاد: مفهومه، ضوابطه، أحكامه.

وكتاب تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، وكتاب العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وكتاب قضايا «فقه الدولة من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية، القضايا المتعلقة بالعقائد، ومسيرة الفتوى بالديار المصرية، وكتاب قضايا تشغل الأذهان، فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء، قضايا وأحكام المسنين، القضايا المتعلقة بذوي الهمم، فتاوى النوازل وباء كورونا، وكتاب فتاوى الصيام، كتاب الحج والعمرة، دليل الأسرة في العلاقات الاجتماعية، الرد على شبهات المتطرفين".

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جناح دار الإفتاء المصرية الإصدارات العلمية رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب طلاب جامعة الأزهر العلوم الشرعية معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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