الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 تجار مخدرات فى السلام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، الثلاثاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام.

 

حبس 3 تجار مخدرات فى السلام 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي 3 عاطلين، قبل ترويج كمية من الأستروكس والبودر المخدر على المتعاطين بمدينة السلام.

ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة السلام في ضبط 3 عاطلين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية لمخدر الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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