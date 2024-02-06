قررت النيابة العامة، الثلاثاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام.

حبس 3 تجار مخدرات فى السلام

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي 3 عاطلين، قبل ترويج كمية من الأستروكس والبودر المخدر على المتعاطين بمدينة السلام.

ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة السلام في ضبط 3 عاطلين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية لمخدر الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.