الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقنية 3D تحول زوار معرض القاهرة للكتاب إلى مجسمات تذكارية

تقنية 3D بمعرض الكتاب
تقنية 3D بمعرض الكتاب

شهدت أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، تنوعًا متميزًا هذا العام حيث توفرت في إحدى الاجنحة تقنية لصناعة تماثيل للزوار الراغبين في ذلك.

 

قال محمد طلعت، مسؤول الجناح، إن هذه التقنية تتيح صناعة مجسمات بجودة عالية، بعد تصوير الشخص أو الشيئ المراد بزوايا مختلفة، ثم يتم نحتها إلكترونيًا عبر أجهزة الكمبيوتر، ويتم تصديرها للجهاز المخصص للطباعة الثلاثية الأبعاد.

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وأوضح أن في المرحلة التالية يتم تلوينها لتظهر بمظهر مشابه للون البرونزي، حيث يستغرق سحب الشكل الرقمي على الجهاز مدة 10 دقائق لأصغر مجسم، وتتنوع أحجام الأشكال بدءًا من حجم ميدالية وحتى مجسم بارتفاع 25 سم.

 

تعتبر هذه التقنية إضافة مميزة لتجربة الزوار في المعرض، حيث يمكنهم الآن الحصول على تمثال يجسد شكلهم بدقة وجودة عالية، ما يخلق تجربة فريدة وممتعة لزيارتهم للمعرض.
 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تقنية 3D بمعرض الكتاب
تقنية 3D بمعرض الكتاب
تقنية 3D بمعرض الكتاب
تقنية 3D بمعرض الكتاب
تقنية 3D بمعرض الكتاب
تقنية 3D بمعرض الكتاب
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