فتاة تجذب زوار معرض القاهرة للكتاب بصوتها العذب (فيديو)

التف زائرو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حول صوت ندي انبعث من إحدى جنبات المعرض لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، حيث أبدعت بأغنيتها مالي خلق.

وقال الفتاة وتدعى بسملة حسام إنها بدأت بالغناء بعدما طلبت صديقاتها منها ذلك، ثم التف زائرو المعرض حولها ليستمتعوا بصوتها العذب، مضيفة أنها لديها موهبة الغناء من طفولتها وكانت عائلتها هي الداعم الأول لها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.