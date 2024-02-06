وكيل «تعليم الغربية» يفتتح وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفنى بالمديرية

افتتح اليوم اثلاثاء، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مقر وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بديوان المديرية، بحضور أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، محمد توفيق، رئيس الوحدة بالغربية، والتي تأتي بناء على القرار الوزاري رقم ٢٨ في 25/2/2021، المادة السادسة والتي تتضمن التنسيق مع جميع المحافظين لإنشاء فروع وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني بجميع المديريات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الإقليم، كذلك بناء على الفاكس الوارد من الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٤ بشأن تخصيص مقر لوحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني (CEQAT) في المديرية.

جدير بالذكر، أن الوحدة تختص بوضع خطة لتحسين وضمان جودة التعليم الفني بكافة مستوياته ونوعياته وفقًا لاستراتيجية الوزارة، وضع نظام لمتابعة وتقييم أنشطة جودة التعليم الفني بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بجودة التعليم الفني، والإشراف على تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني من خلال وحدات تحسين وضمان الجودة على مستوى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية.



بدء تلقى قبول تظلمات الشهادة الإعدادية.. الخميس



تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تظلمات الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024 ستبدأ يوم الخميس الموافق الثامن من فبراير الحالي، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

وأكد وكيل الوزارة، أن التظلمات تم توزيعها على المقار العشر بكل ادارة تعليمية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز، ومنعا للتزاحم، كما أكد أيضا ان التظلمات تبدأ يوميا من التاسعة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالمقار الآتية:

إدارة شرق طنطا، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعيةإدارة غرب طنطا، بمدرسة طنطا الحديثة بنات إدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية إدارة غرب المحلة بمدرسة مدرسة أبو عبيده بن الجراح التجارية "مقر شئون الطلبة" إدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية إدارة قطور بديوان الإدارة إدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات إدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين إدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية إدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية.