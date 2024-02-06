الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهرت الآن.. شهادة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

ظهرت شهادة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية بعد أن اعتمدها محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء، ليتم توفيرها في المدارس غدًا الاربعاء للطلاب بالمجان، وتوفر جريدة الدستور رابط  شهادة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية في التقرير التالي. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

اعتمد ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، بنسبة نجاح87.61 %. للطلاب في الفصل الدراسي الاول من العام الجاري 2023 -2024، وذلك من إجمالي 141 الف302  تقدموا لامتحانات الاعدادية عامة فى 775 لجنة، 1100 نظام المهنى فى 10 لجان، و71 مدارس والأمل لضعاف السمع فى 8 لجان، 12 طالب فى لجنة واحدة للمكفوفين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، ويمكنك الإطلاع عليها بالدخول إلى موقع المديرية على منصة الفيس بوك.  

 

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية عبر الدستور 

توفر جريدة الدستور نتيجة تالتة إعدادي محافظة الشرقية، ويتسطيع الطلاب الاستعلام عنها الآن من خلال الضغط على الرابط التالي https://natiga.dostor.org/83/، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، والكود الظاهر أمامك، واضغط على النتيجة، فتظهر فورًا نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية. 

 

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 

يستطيع الطلاب الاستعلام عن شهادة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية  بعد اعتمادها اليوم من المحافظ من خلال الرابط الذي وفرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالضغط على الرابط من هنـــــــا 

 

بينما يستطيع الطلاب الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط التالي من هنـــــــا ، ولكنها لا توفر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية. 

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ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

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الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

 

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اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

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