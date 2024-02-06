الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الخميس القادم.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية

ناصر حسن
ناصر حسن

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، سيبدأ الخميس القادم الموافق 8 فبراير، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

 

وأكد وكيل الوزارة، أن التظلمات تم توزيعها على المقار العشر بكل ادارة تعليمية، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز، ومنعًا للتزاحم، كما أكد أيضًا أن التظلمات تبدأ يوميًا من التاسعة صباحًا وتستمر حتى الواحدة ظهرًا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالمقار الآتية: 


إدارة شرق طنطا، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية إدارة غرب طنطا، بمدرسة طنطا الحديثة بنات إدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية إدارة غرب المحلة بمدرسة مدرسة أبو عبيده بن الجراح التجارية "مقر شئون الطلبة"
إدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية
إدارة قطور بديوان الإدارة إدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات
إدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين إدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية إدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية.

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024/2023بنسبة نجاح 89.63 %

واعتمد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 89.63 %.

تعليم الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية تظلمات الإعدادية الخميس القادم محافظة الغربية

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