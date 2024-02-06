الصحة الفلسطينية: الاحتلال يضع حياة 300 كادر طبى و450 جريحًا بدائرة الخطر المباشر

صرح الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد الحصار على مجمع ناصر الطبي وتستهدف محيطه بشكل مركز.

وأضاف "القدرة" في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر، مؤكدًا أن هناك نقصًا حادًا في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، ومستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

القدرة: المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 أيام بسبب نقص الوقود

وأوضح "القدرة" أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود.

وأشار المتحدث بإسم الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الإسعاف، مشددًا على أن طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الإسعاف، مضيفًا أن الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام..

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير مستشفى الجراحة بمجمع ناصر الطبي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إطلاق النار الكثيف بمحيط المجمع.

وأضاف مدير الجراحة بمجمع ناصر الطبي، أنه منذ الحصار وصل 630 جريحًا، معظم إصاباتهم بليغة.

وأشار الطبيب المسئول إلى أن مجمع ناصر الطبي يواجه تحديات كبيرة وخطيرة، بينها النقص الحاد بالوقود.

وأكد مدير الجراحة بمجمع ناصر الطبي، أن نقص الوقود يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر، مشيرًا إلى أن تكدس القمامة والنفايات ينذر بوقوع كارثة كبيرة.

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانها اليومي حول آخر تطورات الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365 شهيدًا و66630 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.