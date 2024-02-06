زحام شديد على جناح سور الأزبكية فى آخر أيام معرض الكتاب

شهد جناح سور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، في يومه الأخير زحاما شديدا من قبل الزائرين، حيث احتشد الآلاف على العروض والخصومات الهائلة.

وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم، كما قاموا بشراء الكتب المتنوعة التي يقدمها العارضون، وارتسمت البهجة والسرور على وجوه الأطفال والزائرين.

وكان قد بلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر، حيث سجل يومه قبل الأخير، أمس الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327,810 زائر، محققًا بذلك الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض، والذي وصل لـ4,425,219 زائر حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم قيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان".

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.

معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب

سور الأزبكية في معرض الكتاب