ماذا خسر العالم يجذب قراء معرض القاهرة للكتاب

جذب كتاب "ماذا خسر العالم" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حيث أقبل الزائرين على شراء الكتاب المعروض داخل دار اليقين للنشر والتوزيع.

وذكر مسؤولي الدار أن حجم الإقبال هذا العام كبير جدًا مقارنة بالعالم الماضي، وقال إن الزائرين جذبهم إسم الكتاب ومحتواه ولذلك كان الإقبال على شرائه كبير جدًا، وتابع أن سعر الكتاب مناسب جدا للجميع حيث كان سعره 25 جنيه.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.