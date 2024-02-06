اختيار سلطنة عمان ضيف شرف نسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2025

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اختيار دولة سلطنة عمان ضيف شرف النسخة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، خلال اليوم الختامي لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأقيم المؤتمر الصحفي في اليوم الختامي لفعاليات الدورة الحالية 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي حلت فيها مملكة النرويج ضيف شرف، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس هيئة المصرية العامة للكتاب.

وزيرة الثقافة شهدت مراسم تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 55 من المملكة النرويجية وفقاً للبروتوكول المتبع، للسيد خليفة بن راشد الشامسي، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سلطنة عمان بالقاهرة.

وثمنت وزيرة الثقافة اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة القادمة للمعرض، معربة عن تطلعاتها بأن يصبح هذا الاختيار نقطة انطلاق لتفعيل المزيد من التعاون والتبادل الثقافي مع الجانب العماني، بما يدعم عمق وقوة الروابط بين البلدين على الصعيدين الشعبي والحكومي. كما وجهت الشكر لمسؤولي الجانب النرويجي على مشاركتهم الجادة والبناء كضيف شرف في الدورة الحالية للمعرض، والتي ساهمت كثيرًا في نجاح هذه الدورة من خلال زخم ثقافي وفني متميز.