تجديد حبس متهمين حصلوا 2 مليون جنيه بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهما في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وتبين قيام شخصين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال علىالمواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها قرابة 2مليون، بقصد توظيفها لهما مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.



وألقي القبض المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 2 مليون و225 ألف جنيه بغرض استثمارها في مجال التجارة وتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.