الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدير فنى وطنى للمنتخب.. شوبير يكشف هوية خليفة فيتوريا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الستار عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي  روي فيتوريا.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": العوده للمدرب الوطني.. القرار خلال ساعات يالا توقعوا مين المدرب".

  شوبير يكشف الستار عن خليفة فيتوريا المنتظر

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة، قد أعلن الأحد الماضي، فسخ التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة، بالتراضي بين الطرفين.

ويأتي قرار الجبلاية، بعد النتائج السيئة للفراعنة والأداء المتواضع للاعبين، خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقرر مسؤولو الجبلاية، أيضا إقالة الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي فيتوريا من منصبهم مع تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول، لحين اختيار مدير فني أجنبي جديد وتشكيل باقي الجهاز، كما وافقوا على اختيار مدربين لعمل معايشة خارجية، وتعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد، وتوجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

ووافق الاتحاد على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات، بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

وكان المنتخب الوطني، ودع منافسات "كان 2023"، بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور الـ16 بالبطولة الإفريقية، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة 7/8، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

الإعلامي احمد شوبير المنتخب الوطني الأول البرتغالي روي فيتوريا خليفة فيتوريا المنتظر هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

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