شوبير يكشف كواليس تعيين النايب مديرا للتعاقدات (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس تعيين مروان النايب مسؤولا عن لجنة التعاقدات بالأهلي، بدلا من أمير توفيق، الذي تم تكليفه بمنصب آخر.

شوبير يكشف كواليس تعيين النايب مديرا للتعاقدات

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "أمير توفيق كان قائما بأعمال مدير شركة الكرة بالنادي الأهلي ومدير التعاقدات أيضا".

وأضاف شوبير:" لجنة التعاقدات لم يكن لها أي شكل تنظيمي أو هيكل إداري، كان هناك تفكير في الأول أن يعاون النايب أمير في مهمته بلجنة التعاقدات".

وأردف:" جاء هذا القرار لاكتسابه الخبرات اللازمة، على أن يظل أمير توفيق هو المسئول عن لجنة التعاقدات".

وشدد: "عدلى القيعي تمسك باستمرار أمير توفيق في منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة، لاسيما بعد دورها الكبير في تحديد احتياجات الفريق الفترة الماضية".

وواصل شوبير:" ستظل شركة الكرة تحت مظلة أمير توفيق في لجنة التعاقدات، على أن يتولى مروان النايب منصب مدير التعاقدات، بعد خضوعه لجلسات مكثفة مع خالد عبدالقادر وأحمد حسام عوض أعضاء شركة الكرة بالنادي".

وأكمل شوبير: "حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، هو من رشح مروان النايب في هذا المنصب، بعد توفر جميع الصفات التي تؤهلنه لتولى منصب مدير التعاقدات".

وأختتم قائلا: "أمير توفيق حاليا في قترة إجارة رفقة أسرته".