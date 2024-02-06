الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أمور بسيطة".. هشام جمال يكشف لـ"صاحبة السعادة" تفاصيل أغنيته الجديدة بالذكاء الاصطناعى

إسعاد يونس وهشام
إسعاد يونس وهشام جمال وليلى زاهر

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، وتناولت معهما موضوع علاقتهما العاطفية وأغنيتهما الأخيرة "أمور بسيطة".

وكشف هشام جمال عن أغنيته الجديدة مع ليلى زاهر "أمور بسيطة"، والتي طرحها على شكل فيديو كليب، والتي استخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي لإظهار الوجوه في الجرافيك بطريقة مبتكرة ومتطورة، والتي لفتت انتباه مجلة عالمية ترغب في إجراء حوار معه عن هذه التقنية وكيفية استخدامها في الفن.

وأشادت إسعاد يونس بموهبة هشام جمال وليلى زاهر، وتمنت لهما التوفيق في حياتهما الفنية والشخصية.

إسعاد يونس صاحبة السعادة هشام جمال أحمد زاهر أمور بسيطة فيديو كليب الذكاء الاصطناعي الجرافيك مجلة عالمية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟