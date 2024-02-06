"أمور بسيطة".. هشام جمال يكشف لـ"صاحبة السعادة" تفاصيل أغنيته الجديدة بالذكاء الاصطناعى

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، وتناولت معهما موضوع علاقتهما العاطفية وأغنيتهما الأخيرة "أمور بسيطة".

وكشف هشام جمال عن أغنيته الجديدة مع ليلى زاهر "أمور بسيطة"، والتي طرحها على شكل فيديو كليب، والتي استخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي لإظهار الوجوه في الجرافيك بطريقة مبتكرة ومتطورة، والتي لفتت انتباه مجلة عالمية ترغب في إجراء حوار معه عن هذه التقنية وكيفية استخدامها في الفن.

وأشادت إسعاد يونس بموهبة هشام جمال وليلى زاهر، وتمنت لهما التوفيق في حياتهما الفنية والشخصية.