عبدالقادر شهيب: الصحافة الورقية دخلت منافسة مع التلفزيون والفضائيات وخسرتها

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن أسباب فقدان الثقة في الصحافة وتراجع نفوذها وتأثيرها لأسباب تتعلق بالصحفيين وبغيرهم، مشيرًا إلى أن الصحافة الورقية دخلت منافسة مبكرة مع التلفزيون والفضائيات وخسرت هذه المعركة بمرور الوقت.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من أن الصحافة في السنوات السابقة كان لها دورًا تمارسه ولكن منذ عقد خسرت الصحافة معركتها وأصبحت الصحافة تردد ما تقوله الفضائيات، مشيرًا إلى أن الأمر الثاني هو مواقع التواصل ولم تكن منافس قوي لها ولكن الصحافة الورقية والالكترونية أصبحتا صدى لمواقع التواصل.

وأكد أن الأخبار التي نراها بالفضائيات نرى ردود الأفعال عليها ونرصدها ولكن في الصحافة الورقية نحتاج ألا تكون بنفس العناوين والمتن، ولكننا نحتاج لتأويل جديد يبرز ما وراء الخبر الذي شاهدته ولا نحتاج تفاصيل كثيرة إلا مالم تعلنه الفضائيات ومواقع التواصل، مشيرًا إلى أن ماحدث هو استمرارنا بهذا النهج ولذا فقدت الصحافة الورقية دورها.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.