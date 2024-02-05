الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تتعرض للخطر.. هل تهزم الولايات المتحدة نفسها بسبب الضربات بالمنطقة؟

القواعد الامريكية
القواعد الامريكية

سلّطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على الضربات الأمريكية واعتزام الإدارة الأمريكية بتعرض قواتها للخطر في ظل استمرار الرد الأمريكي على الضربات بالمنطقة. 

أضافت الصحيفة أن من أجل الحفاظ على علاقتها مع العراق وحماية ايران، فإن إدارة بايدن التي تهزم نفسها بنفسها بتعرض القوات الامريكية للخطر. 

الضربات الامريكية بعد ضربات الاردن 

txt

باحث سياسى: مجلس الأمن لن يوافق على قرار يدين أمريكا بشأن الهجمات الأخيرة

وتابعت الصحيفة أن البرج 22 في الأردن هي قاعدة أمريكية في الأردن، على الجانب الآخر من الحدود من قاعدة أمريكية في التنف بسوريا وتعرضت للهجوم في وقت مبكر من صباح يوم 28 يناير، ما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 47 آخرين وتم إجلاء ثمانية جنود، بعضهم مصاب بجروح جسدية وآخرون بارتجاجات، وصفت بأنها إصابات دماغية.

ووفقاً للتقرير فقد تقوم إدارة بايدن بتضليل الرأي العام الأمريكي بشأن هجوم البرج 22 لإخفاء تورط إيران المباشر وإخفاء حقيقة أن العراق متواطئ في قتل وجرح جنودنا.

وقال الأدميرال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، صراحة إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، ولم يذكر أن إيران أعلنت نفسها في حالة حرب مع الولايات المتحدة، وأنها تستخدم وكلائها لمهاجمة القواعد الأمريكية وقتل وجرح جنود أمريكيين لسنوات. وتسيطر إيران الآن على العراق وسوريا ولبنان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن القاعدة تعرضت للقصف بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد، لكن لم يتم نشر أي صور، ولا يوجد في الواقع أي تأكيد على ما ضربته الطائرة بدون طيار بالفعل. ومن خلال تقارير مختلفة، كان من الممكن أن يكون مكانًا للمعيشة، أو منطقة اجتماعات مشتركة، أو كافتيريا.

عادة، في هجوم بطائرة بدون طيار أو صاروخية، تبقى أجزاء من السلاح في الحطام. غالبًا ما يشمل ذلك أجزاء من جسم الطائرة بدون طيار أو الصاروخ أو المحرك أو المكونات الإلكترونية في بعض الأحيان أو المحركات أو الكاميرات أو أجهزة الراديو، مشيرة الى انه من المهم استعادة المكونات الباقية لأنها عادةً ما تكون دليلاً على طراز الطائرة بدون طيار أو الصاروخ وأصلها.

أمريكا الضربات الأمريكية الادارة المنطقة القوات الأمريكية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟