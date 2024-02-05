تتعرض للخطر.. هل تهزم الولايات المتحدة نفسها بسبب الضربات بالمنطقة؟

سلّطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على الضربات الأمريكية واعتزام الإدارة الأمريكية بتعرض قواتها للخطر في ظل استمرار الرد الأمريكي على الضربات بالمنطقة.

أضافت الصحيفة أن من أجل الحفاظ على علاقتها مع العراق وحماية ايران، فإن إدارة بايدن التي تهزم نفسها بنفسها بتعرض القوات الامريكية للخطر.

الضربات الامريكية بعد ضربات الاردن

وتابعت الصحيفة أن البرج 22 في الأردن هي قاعدة أمريكية في الأردن، على الجانب الآخر من الحدود من قاعدة أمريكية في التنف بسوريا وتعرضت للهجوم في وقت مبكر من صباح يوم 28 يناير، ما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 47 آخرين وتم إجلاء ثمانية جنود، بعضهم مصاب بجروح جسدية وآخرون بارتجاجات، وصفت بأنها إصابات دماغية.

ووفقاً للتقرير فقد تقوم إدارة بايدن بتضليل الرأي العام الأمريكي بشأن هجوم البرج 22 لإخفاء تورط إيران المباشر وإخفاء حقيقة أن العراق متواطئ في قتل وجرح جنودنا.

وقال الأدميرال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، صراحة إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، ولم يذكر أن إيران أعلنت نفسها في حالة حرب مع الولايات المتحدة، وأنها تستخدم وكلائها لمهاجمة القواعد الأمريكية وقتل وجرح جنود أمريكيين لسنوات. وتسيطر إيران الآن على العراق وسوريا ولبنان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن القاعدة تعرضت للقصف بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد، لكن لم يتم نشر أي صور، ولا يوجد في الواقع أي تأكيد على ما ضربته الطائرة بدون طيار بالفعل. ومن خلال تقارير مختلفة، كان من الممكن أن يكون مكانًا للمعيشة، أو منطقة اجتماعات مشتركة، أو كافتيريا.

عادة، في هجوم بطائرة بدون طيار أو صاروخية، تبقى أجزاء من السلاح في الحطام. غالبًا ما يشمل ذلك أجزاء من جسم الطائرة بدون طيار أو الصاروخ أو المحرك أو المكونات الإلكترونية في بعض الأحيان أو المحركات أو الكاميرات أو أجهزة الراديو، مشيرة الى انه من المهم استعادة المكونات الباقية لأنها عادةً ما تكون دليلاً على طراز الطائرة بدون طيار أو الصاروخ وأصلها.