الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلى: حان وقت الانطلاق لمناطق أخرى للتوسع بالقتال

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنهم ملتزمون بأهداف الحرب في غزة، مؤكدًا أنه حان وقت الإنطلاق لمناطق أخرى يتم بموجبها التوسع في القتال.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم  مستعدون في القوات البرية والجوي لإعادة الأمن هناك ولكنهم يفضلون طريق التسوية عن الحرب بشرط أن لا يستطيع حزب الله أن يهدد سكان إسرائيل بالدخول لإسرائيل أو إطلاق الصواريخ عليها، مؤكدًا أنه إذا لم تنجح العملية سياسيًا فإنه لن يتردد في استخدام القوى العسكرية لإعادة المواطنين لمنازلهم وإعادة الأسرى من حماس.

علينا أن نأخذ العظة من الجيش

وتابع، أن يجب أن يكون الشعب كله موحدًا داعيًا زملاءه في الحكومة أن يكونوا صفًا واحدًا، وعليهم أن يأخذوا العظة من صفوف الجيش فهم يأتون من كل أطياف الشعب والمفتاح هو انتصارنا.

وزير الدفاع الإسرائيلي مناطق أخرى القتال أهداف الحرب غزة حزب الله

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