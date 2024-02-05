وزير الخارجية الإيطالي: ندعم مصر والدول العربية لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعم بلاده لمصر وقطر والدول العربية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ودعم المدنيين في قطاع غزة.

وقال تاياني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) على هامش أعمال منتدى "حوارات المتوسط" المنعقد في العاصمة الإيطالية روما- إنه استقبل اليوم أطفالا فلسطينيين وذويهم لعلاجهم في إيطاليا وصلوا إلى ميناء (لاسبيتسيا) على سفينة (فولكانو)، والتي عملت كمستشفى عائم بميناء العريش بشمال سيناء، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية عملت على ضمان مساعدتهم.

وكانت إيطاليا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستستقبل 100 طفل من قطاع غزة للعلاج بمستشفياتها على دفعات.

ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أهمية حرية الملاحة بالبحر الأحمر.. وقال"إنه إذا تعرضنا لهجوم من جانب الحوثيين سيتم الرد عليه، وذلك ردا على تهديد الحوثي بأنها ستهاجم إيطاليا في حالة مشاركتها في الضربات على اليمن".

وأضاف تاياني "نحن ندافع عن حرية حركة التجارة، ولا نهاجم أحدا، لكننا لا نريد بالمقابل أن يهاجمنا أحد".