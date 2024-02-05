الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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للمحبين والعشاق.. أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الحب 2024

عيد الحب 2024
عيد الحب 2024

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الحب 2024، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها خاصة مع اقتراب موعد الاحتفال بعيد الحب الموافق 14 فبراير 2024، لذلك نستعرض أبرز عبارات التهنئة بمناسبة عيد الحب.

 عبارات تهنئة بمناسبة عيد الحب 2024           

 لم أكن أدرك معنى عيد الحب، إلى أن التقيتك، وفهمت ما يدور حوله

 جمالك يا زوجتي الداخلي والخارجي يزداد يومًا بعد يوم، فيا رب لا تحرمني منها أبدًا

أحبك إلى الأبد يا حب عمري وأم أولادي، أحبك في السراء والضراء، أحبك في كل الأوقات

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 أغلى الناس سميتك، وبنص قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، وبرسائل عيد الحب هنيتك

كل عام وأنت حبيبي وزوجي، وكل عام وأنت بخير

رسائل تهنئة عيد الحب 2024

ما أجمل هذا اليوم يا زوجتي، والأجمل أن أقضيه معك، فكل عام وأنت بألف خير

قد تكون بالنسبة للعالم مجرد شخص، لكنك بالنسبة لي العالم كله

لأني أحبك يدخل العيد علينا دخول الملوك، ولأنني أحبك يغمرني الشعور بأن عيد الحب بقلبي المملوك

فى عيد الحب أهديك سفينة ورد حمراء أشرعتها الحب والأشواق، وأسلمك سنين عمري وكل حرف كتبته من قلمي وحبري

قد تكون بالنسبة للعالم مجرد شخص وقد تكون بالنسبة للشخص العالم كله

لأني أحبك يدخل العيد علينا دخول الملوك ولأنّني أحبك يغمرني الشعور بأن عيد الحب بقلبي المملوك

كل عام وأنت حبيبي، وكل عام وأنت بخير

ما أجمل هذا اليوم والأجمل أن أقضيه معك، كل عام وأنت بألف خير

لم أدرك معنى عيد الحب، إلى أن التقيتك وفهمت ما يدور حوله

ماذا كنت سأفعل بدونك؟ عيد حب مميز لحب حياتي

أحبك إلى الأبد يا صديقة عمري.. أحبك في السراء والضراء.. أحبك في كل الأوقات

جمالك الداخلي والخارجي يزداد يومًا بعد يوم. يا رب لا تحرمني منها أبدًا

عبارات تهنئة عيد الحب 2024

 أنت معي في قلبي، وليس في يوم الحب فقط

أحببتك أكثر من روحي، فالاحتفال بيوم عيد الحب يجب أن يكون كل يوم

لن أستطع وصف حجم حبي لك أبدًا، مهما مر الزمان

ما في قلبي نحوك هو اكتفاء بوجودك دائمًا وأبدًا

أهرب إليك دومًا وأحبك وأتمناك، والاحتفال بعيد الحب هو أيامنا جميعها

كل عام وأنت مصدر النور لقلبي ولكياني، لا تحلو أيامي إلا ببسمتك

يا من تهواك النفس أتمناك بقربي دومًا

لو أحبك مليون فأنا منهم، وإذا أحبك واحد فهذا أنا، وأنا في كل الأحوال أحبك

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