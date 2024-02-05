الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة أمل تدعو الحكومة لتنفيذ خطة طوارئ صحية وإغاثية لمواطني الجنوب اللبناني

حركة أمل بلبنان
حركة أمل بلبنان

أكدت حركة أمل بلبنان على ضرورة تحمل الحكومة وأجهزتها مسئولية تنفيذ خطة طوارئ صحية وإغاثية وأمنية من قبل الدولة ومؤسساتها للمواطنين الذين يتعرضون لإعتداءات يومية من قبل إسرائيل في الجنوب اللبناني.

وشددت الحركة - في بيان عقب اجتماع المكتب السياسي للحركة اليوم - أن صمود اللبنانيين في الجنوب يستدعي المزيد من الاهتمام بالمواطنين الذين يتعرضون للإعتداءات اليومية التي تهدف من خلالها إسرائيل إلى إفراغ المنطقة الحدودية من ساكنيها.

وأشاد المكتب السياسي للحركة بالمشاركة الشعبية في تشييع جثماني عضوي الحركة اللذين قتلا جراء قصف اسرائيلي في بلدة بليدا الحدودية، مشددا على أن المقاومة هي ضمانة حماية الجنوب.

واستنكرت الحركة العدوان الذي استهدف سوريا والعراق واليمن في اعتداء على سيادتهم وشعوبهم ضمن ما وصفته الحركة بسياسة الترهيب بالطائرات والأساطيل ضد شعوب المنطقة.

واعتبر المكتب السياسي للحركة أن موقف رئيس الحركة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالدعوة إلى الحوار يشكل خارطة طريق للخروج من الأزمة الرئاسية وإنعكاسها على الأوضاع المختلفة، لا سيما التشديد على الحوار والتشاور من أجل التوافق لإنجاز هذا الاستحقاق.

 

المشاركة الشعبية قصف إسرائيلي بلدة بليدا حركة أمل خطة طوارئ

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