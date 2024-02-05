الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رعاية مصر للتنمية" تنظم فاعلية لتوزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع أساس منزلي
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف

أقامت مؤسسة رعاية مصر للتنمية، وعضو التحالف الوطني تحت رئاسة المستشار أميرا رمزي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمدير التنفيذي نرمين فؤاد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بصلاح سالم فاعلية منذ قليل، لتوزيع مستلزمات وأثاث ومفروشات لـ32 أسرة منهم 3 عرائس يتم تجهيزهم.

 
وجاءت الفاعلية لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ضمن خطة المؤسسة وأجندة عملها للأسر الأكثر احتياجا، وتعد مؤسسة رعاية مصر للتنمية عضوا بالتحالف الوطني، واحد المؤسسات العاملة على الأسر الأكثر احتياجا.
وأقيم الحفل بحضور قيادات المؤسسة وعلي رأسهم المستشار أمير رمزي رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونرمين فؤاد المدير التنفيذي.


وتعد فاعلية مؤسسة فاعلية مؤسسة مصر هي الفاعلية المقامة الثانية للتحالف الوطني، وكان سبقتها صباح اليوم فاعلية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وشارك فيها 80 شابا وفتاة من الكشافة الكنسية التابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تعبئة قافلة المساعدات المقرر إرسالها لصالح الأشقاء الفلسطينيين بغزة بالتعاون مع التحالف الوطني.


وقال أحد الشباب المشارك إنه يشعر بالسعادة لما تقوم به الكنيسة والدولة لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم الفلسطيني وتعمل على إزاحة المعاناة عن كاهلهم.


وتابع أنه مشاركته اليوم، لم تكن الأولى في القوافل الإنسانية المقامة لصالح الأشقاء الفلسطينيين. مشيرا إلى التفاف الشارع والمحيطين بالاسقيفية بالهتافات عند معرفتهم بأن القافلة مرسلة للأشقاء الفلسطينيين.


وتفقد الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمتابعة أعمال تجهيز شاحنة إغاثة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمقر الأسقفية بمدينة نصر.


ووجه الأنبا يوليوس، رسالة قال فيها إن مصر دائما سباقة في تقدم العون لأهالينا في فلسطين، مشجعا باستمرار التبرع لتقديم المساعدة.
وقال الأنبا يوليوس خلال مشاركته أن شاحنة المساعدات الجاري تجهيزها لإغاثة أهالينا في غزة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تضم مستلزمات للأطفال، وبطاطين ومراتب وملابس للأطفال.
وأكد على أن هناك استجابة من الجميع لمساعدة أهالينا في غزة، لافتا إلى الاستمرار في تقديم المساعدات حتى يرفع الله العبء عن أهالينا.  


وأكد أن قداسة البابا تاوضروس وجه بتقديم المساعدات لأهالي غزة وكان هناك استجابة سريعة ويجرى الآن تجهيز شاحنة مليئة بالبطاطين والملابس والمراتب ومستلزمات الأطفال.

توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
توزيع أساس منزلي من مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف
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التحالف الوطني مؤسسة رعاية مصر للتنمية الأسر الأولى بالرعاية الأسر الأكثر احتياجا توزيع اساس

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