الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عيد عبد الحليم: ما بين الألم والحلم تدور التجربة الشعرية لهاشم شفيق

الكاتب الصحفي والشاعر
الكاتب الصحفي والشاعر عيد عبد الحليم،

قال الكاتب الصحفي والشاعر عيد عبد الحليم، إن التجربة الشعرية للشاعر هاشم شفيق تدور ما بين الألم والحلم، فعبر رحلتي بين الكلمات استغرقت حتى الآن خمسين عاما، من المعاناة، ومن الوجع والرضا، والشقاء، والتفاؤل، فعبر هذه الثنائيات تمخض الشعر، عن لغة مغايرة، وخصوصية، تشيرإليه.

جاء ذلك في الندوة التي عقدت بقاعة الشعر محور اللقاء الشعري ببلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، وبحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر والكاتب الصحفي  عيد عبدالحليم، والشاعر الدكتور هاني الصلوي.

وتابع عيد عبد الحليم: "من ديوانه الأول "قصائد أليفة" عام 1987، يصارع الهجرة إلى بلد بروح مغتربة، تحن دوما إلى مراتع الصبا، أماكن الطفولة الغاربة، كما يقول عن نفسه في قصيدة المهاجر، هو الان يجلس بين العواصم في الطائرات التي تنقل الغيم من موضع  للخرائط، يبدو كقطرة شاي طفت في الحليب، أتي من صخور عراقية، اتصفت بالبهاء والنور". 

ولفت عبد الحليم: "في ديوان "أقمار منزلية" نجد عنصر الصورة غالبا، حيث الوصف الدقيق للأشياء حتي يكتمل المشهد"، موضحا أن الشاعر العراقي شوقي هاشم عبر دويانه "شموس مختلفة 1981، نجد صورا مجسدة، لأشخاص واقعيين مثل "الوفاء، والفران، والحطاب، والبستاني، والصائغ “ وغيرها من هذه النماذج البشرية التي نقابلها كل يوم وونحتك بها في الثقافة اليومية”.

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وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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