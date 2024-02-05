نصائح لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

حدد المختصون عدة نصائح للحفاظ على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن لهذه التغييرات الصغيرة في نمط الحياة أن تحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية من أمراض القلب وتحسين الصحة العامة.

التدخين والتبغ

يعد التدخين واستخدام التبغ من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب إن الإقلاع عن التدخين يغير قواعد اللعبة، حيث أن التعرض للتدخين السلبي يمكن أن يضر القلب والأوعية الدموية، وتبدأ التأثيرات الإيجابية خلال يوم واحد فقط من الإقلاع عن التدخين وبعد عام بدون تدخين، ينخفض خطر إصابتك بشكل ملحوظ حان الوقت لتبني حياة خالية من التدخين وإعطاء الأولوية لصحة قلبك.

التمارين الرياضية

لا يجب أن تكون التمارين معقدة أو متطرفة، حيث إن ممارسة ما لا يقل عن 30 إلى 60 دقيقة من النشاط البدني يوميًا. سواء كان ذلك المشي السريع أو الجري أو تدريب القوة، تساعد التمارين المنتظمة على التحكم في الوزن وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بحالات مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري من النوع الثاني.

نظام غذائي صحي

ما تأكله يلعب دورا حاسما في صحة القلب، قم بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة المفيدة للقلب في نظامك الغذائي، مثل الخضروات والفواكه والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

استكشف خطط الأكل الصحي للقلب مثل DASH أو النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط للحصول على نهج يرضي ذوقك في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الحفاظ على توازن صحي

احرص على الوصول إلى نطاق وزن صحي من خلال الجمع بين النشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي متوازن. يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بأمراض القلب لذلك دعونا نجعل إدارة الوزن جزءًا من رحلتك الصحية للقلب.

امنح قلبك الراحة التي يستحقها من خلال الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. يمكن أن تؤثر أنماط النوم السيئة على صحة القلب، لذلك دعونا ننشئ روتينًا مهدئًا قبل النوم يعزز النوم المريح أثناء الليل.