هاشم شفيق: الرئيس اليمني الأسبق على ناصر أنقذني بإعطائي جواز سفر يمني

قال الشاعر العراقي هاشم شفيق، إن الرئيس اليمني السابق على ناصر أنقذنه ذات يوم، بمنحه جواز سفر يمني للإقامة باليمن.

جاء ذلك في ندوة اللقاء الشعري مع الشاعر العراقي "هاشم شفيق"، التي عقدت بقاعة الشعر محور اللقاء الشعري ببلازا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر والكاتب الصحفي عيد عبد الحليم، والشاعر الدكتور هاني الصلوي.

ومن جهته، قال الرئيس اليمني السابق على ناصر: "بعد ما خرج العراقيين من بغداد، تم استيعابهم من شعراء ومثقفين باليمن، وتمت معاملتهم معاملة اليمنين، ولفت إلى أن مصر أم العرب، واليمن أصل العرب".

وأشار إلى أن الصعايدة في مصر أغلبهم ذو أصول يمنية، وقد صرفنا في وقت رئاستنا لليمن ما يزيد عن 12 ألف جواز سفر للفلسطينيين.

وأوضح أن العديد من الشعراء من مختلف العالم العربي أدونيس، ومحمود درويش، وغيرهم كانوا أصدقاء شخصيين لي، فاليمنين يحبون الشعر والشعراء.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.