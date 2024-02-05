الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هاشم شفيق: الرئيس اليمني الأسبق على ناصر أنقذني بإعطائي جواز سفر يمني

الشاعر العراقي هاشم
الشاعر العراقي هاشم شفيق

قال الشاعر العراقي هاشم شفيق، إن الرئيس اليمني السابق على ناصر أنقذنه ذات يوم، بمنحه جواز سفر يمني للإقامة باليمن.

جاء ذلك في ندوة اللقاء الشعري مع الشاعر العراقي "هاشم شفيق"، التي عقدت بقاعة الشعر محور اللقاء الشعري ببلازا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي، والشاعر والكاتب الصحفي عيد عبد الحليم، والشاعر الدكتور هاني الصلوي.

ومن جهته، قال الرئيس اليمني السابق على ناصر: "بعد ما خرج العراقيين من بغداد، تم استيعابهم من شعراء ومثقفين باليمن، وتمت معاملتهم معاملة اليمنين، ولفت إلى أن مصر أم العرب، واليمن أصل العرب".

وأشار إلى أن الصعايدة في مصر أغلبهم ذو أصول يمنية، وقد صرفنا في وقت رئاستنا لليمن ما يزيد عن 12 ألف جواز سفر للفلسطينيين.

وأوضح أن العديد من الشعراء من مختلف العالم العربي أدونيس، ومحمود درويش، وغيرهم كانوا أصدقاء شخصيين لي، فاليمنين يحبون الشعر والشعراء.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

txt

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات "يوم فلسطين" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الشاعر العراقي هاشم شفيق الرئيس اليمني السابق الدورة الخامسة والخمسون معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟