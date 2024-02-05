الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماذا سيفعل بلينكن بالسعودية وما هى محطاته التالية في الشرق الأوسط؟

بلينكن
بلينكن

أفادت رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى السعودية، الإثنين، ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكذلك نظيره السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وهذه هى الزيارة الخامسة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ الحرب الذي اندلعت في 7 أكتوبر داخل جنوب إسرائيل.

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الواجهة المقبلة لـ"بلينكن"

ومن المقرر أن يزور بلينكن مصر وقطر وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع في محاولة لتأمين وقف القتال الذي سيسمح بالإفراج عن المحتجزين.

ويعتقد أن حماس لا تزال تحتجز حوالي 136 شخصا في الأسر في غزة، ويعتقد أن ليس جميعهم ما زالوا على قيد الحياة، بحسب الجارديان البريطانية.

وفي الأيام الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة ضربات داخل سوريا والعراق واليمن على أهداف تقول إنها لمتشددين مدعومين من إيران.

ملفات بلينكن في الشرق الاوسط 

ويسعى بلينكن إلى إحراز تقدم على عدد من الجبهات: التقدم في صفقة المحتجزين، والتنسيق في "اليوم التالي" بالنسبة لغزة، ومحاولة ضمان عدم تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع. 

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إنه "من المستحيل" التنبؤ بما إذا كان سيتم تحقيق انفراجة في المحادثات ومتى، مضيفًا "إنها واحدة من الأشياء التي لا نعرفها لأن الكرة الآن في ملعب حماس".

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فيما يتعلق بمنع نشوب صراع إقليمي أوسع، سيطرح "بلينكن" مرة أخرى مسألة أن التصرفات الأمريكية في المنطقة كانت دفاعية وليست تصعيدية.

وحول المزيد من المساعدات لغزة، قال المسئول الأمريكي:“إننا نجري محادثات مع الإسرائيليين كل يوم بشأن عدد من القضايا الإنسانية المختلفة، ونحرز تقدمًا بشأنها".

أنتوني بلينكن السعودية الرياض غزة الشرق الأوسط

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