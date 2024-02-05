رغم تراجع القيمة الإجمالية.. ارتفاع صادرات 10 سلع مصرية لمستويات قياسية خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها خلال شهر نوفمبر الماضى، على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلى 3.21 مليار دولار خلال نوفمبر 2023 مقابل 4.04 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 20.6%.

ارتفاع الصادرات المصرية

وجاءت صادرات عجائن ومحضرات غذائية فى المرتبة الأولي بين أعلى الصادرات المصرية ارتفاعًا والتى بلغت قيمتها 131.4 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 103.9 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 26.6%.

وبلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 99.9 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 95.9 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.

وارتفعت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب إلى 53.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 12.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 324.5%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من سجاد وكليم لـ30.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 27.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12%.

سجلت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 29.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 26.2 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 25.4%.

وحققت الصادرات من مصنوعات من لدائن ارتفاع فى قيمتها لـ 22.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 18 مليون دولار خلال الشهر المناظرمن العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 25.4%.

صادرات منتجات ألبان

بلغت قيمة الصادرات من أثاث 20.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 18.9 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 6.4%.

كما بلغت قيمة الصادرات من منتجات ألبان 17.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 16 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

ارتفعت قيمة الصادرات من فول سودانى لـ14.4 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39%.

كذلك ارتفعت قيمة الصادرات من ليمون حامض لـ14.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 12.2 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.4%.