مسئول شركة تكوين السعودية: شاركنا للمرة الرابعة فى معرض الكتاب.. وعدد الزوار كبير هذا العام (فيديو)

قال أيمن خطاب، مسئول شركة تكوين العالمية السعودية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنهم شاركوا في المعرض للمرة الرابعة، مؤكدًا أن هذه النسخة استثنائية.

وأضاف أنهم شاركوا في معرض القاهرة للكتاب ب ٤ آلاف إصدار، مؤكدًا أن هدفهم من المعرض هو كسب قراء جدد.

وأشار مسئول دار تكوين إلى أن إدارة المعرض نظمت هذه النسخة باحترافية كبيرة، وكانت جميع مطالب الناشرين مستجابة، لافتًا أيضًا إلى أن أعداد الزوار هذا العام كانت كبيرة.

معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.



