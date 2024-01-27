"أسرى الساعة السوداء".. شروق تروج لروايتها بطريقة مبدعة: الكل سيقرأ (فيديو)

روجت الكاتبة شروق صالح، لروايتها "أسرى الساعة السوداء" بطريقة مبدعة، بعد أن حملت صندوقًا يحوي مئات القصاصات الورقية التي تضم أجزاءً قصيرة من روايتها.

وقالت الكاتبة إن القصاصات بها أجزاء من روايتها، وتقوم بعرضها على زوار المعرض الذي يطلعون عليها، كنوع من الدعاية للرواية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.