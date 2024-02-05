الأربعاء.. "رؤية مقترحة للتعليم الجغرافي والتربية البيئية في المناهج الدراسية" بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، بالتعاون مع لجنة التربية وعلم النفس ومقررها الدكتور معتز سيد عبدالله، ندوة بعنوان "رؤية مقترحة للتعليم الجغرافي والتربية البيئية في المناهج الدراسية"، في الخامسة مساء الأربعاء الموافق ٧ فبراير ٢٠٢٤، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفبائي: الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة، والدكتور لطفي كمال عزاز، رئيس قسم الجغرافيا، كلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور محمد أمين المفتي، أستاذ متفرغ بقسم المناهج بكلية التربية، جامعة عين شمس وعضو لجنة التربية وعلم النفس، ويعقب على الندوة الدكتور فتحي عبد العزيز أبو راضي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية الأسبق وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة.

مسابقة الشعر بالأعلى للثقافة

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع (ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية- مقال في نقد الشعر) لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.

ومن شروط المسابقة: ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة، ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل، أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة، ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).

وعلى المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، فضلا عن خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز) أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.