مجدي الوليلي: احتياطي السلع آمن.. والأرز متوفر خلال شهر رمضان

قال مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الأرز يعتبر من السلع الأساسية في شهر رمضان، حيث يصل استهلاك المصريين للأرز إلى 3 أضعاف استهلاكهم العادي على مدار العام.

وأشار إلى وجود كميات وفيرة من الأرز في الأسواق تغطي الطلب على مدار العام وليس فقط خلال شهر رمضان. وأكد أن هناك احتياطيا كافيا من السلع لضمان الأمان.

وأضاف "الوليلي" في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الأرز تأثرت بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار بلاستيك التغليف، حيث ارتفعت أسعاره من 40 ألف جنيه للطن إلى 180 ألف جنيه للطن مقارنة بالعام الماضي، وأن تكلفة تغليف الطن تبلغ 2500 جنيه فقط، وهو ما يؤدي إلى تأثر الأسعار بتلك التغيرات.

وأوضح “الوليلي” أنه لا يوجد نقص في السلع، حيث أن كافة السلع متوفرة بشكل كامل، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمي.

وأشار إلى أن استهلاك المصريين من الأرز يبلغ نحو 280 إلى 300 ألف طن شهريا على مدار العام، ويصل إلى ثلاثة أضعاف خلال شهر رمضان.

الأرز متوفر خلال شهر رمضان

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الـ6 أشهر، مشددا على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من 2- 3 أشهر، فضلًا عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.