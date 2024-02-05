عضو شعبة المكرونة: لدينا اكتفاء من السلع لطرحها بأسعار مخفضة خلال رمضان

قال أحمد عناني، عضو شعبة المكرونة، بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة أسعار القمح "الدقيق" كان لها تأثير على صناعة المكرونة، حيث تعتمد صناعة المكرونة على الاستيراد بشكلٍ كامل.

وأضاف لـ"الدستور"، أن استهلاك المكرونة يزيد بشكل طفيف خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزيد الاستهلاك بنسبة 20%، فضلًا عن استعانة الجمعيات الخيرية بكميات من المكرونة لتعبئة "شنط رمضان".

وأكد العناني، أن مصر لديها اكتفاء من صناعة المكرونة، ويتم تصدير كميات نسبية منها، مشيرًا إلى أن مصر لا تستورد مكرونة من الخارج؛ لأن جودتها تعادل المكرونة المستوردة.

مبادرات لتخفيض الأسعار في رمضان

وأشار عضو غرفة الحبوب إلى أن الدولة تطلق مبادرات لتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، بإضافة إلى زيادة ضخ السلع ليكون هناك توازن بين العرض والطلب؛ لتلبية احتياج المواطن المصري.

وكشف عن أن أبرز المناشئ التي تستورد منها مصر القمح هي روسيا ولها الحصة الأكبر من استيراد القمح، وكذلك أوكرانيا فأغلب شحنات القمح التي تأتي إلى السوق المصرية من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80%، مؤكدًا أن الحرب الدائرة بين الطرفين لم تؤثر على نسب الاستيراد لأن لديهما كميات كبيرة من القمح، وسعر القمح في انخفاضٍ بشكل كبير.

وأوضح أن سعر القمح وقت الحرب كان 350 دولارًا، اليوم سعره 260 دولارًا؛ لأن باقي الدول بعضها مقاطع، والبعض الآخر متحد مع أمريكا، بالتالي لديهم كميات مهولة من القمح، إضافة إلى تغير وجهة الموانئ الرومانية إلى أوكرانيا، فالموانئ الأوكرانية ممتلئة بالقمح ويمكن الحصول عليه بسعر 100 دولار، لكن تتحمل المغامرة في التخزين وخلافه.