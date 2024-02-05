الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد عبدالعزيز: المدرب الوطنى الخيار الأمثل لقيادة المنتخب خلال المرحلة الحالية

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز

أبدى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، رأيه في أداء المنتخب المصري ببطولة الأمم الإفريقية، والتي خرج منها مبكرًا بعد الهزيمة من الكونغو.

وقال عبد العزيز، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC، إن المنتخب لم يقدم مستوى مرضيًا للجماهير المصرية، وأن السبب ليس فقط في عدم تحقيق الفوز، ولكن في ضعف الأداء والتكتيك والروح القتالية.

 وأضاف أن المدرب البرتغالي فيتوريا كان مصدر قلق للجماهير، وأن قرار اتحاد الكرة بإنهاء تعاقده كان صائبًا.

وأكد "عبد العزيز"، أن المدرب الوطني هو الخيار الأمثل لقيادة المنتخب في المرحلة الحالية، وأن هناك العديد من المدربين المصريين المؤهلين والمتميزين لهذه المهمة، ونصح اتحاد الكرة بالهدوء والتريث في اتخاذ قراره بشأن المدرب الجديد، وأن يعيد ترتيب الأمور بالنسبة للرياضة المصرية بما يتناسب مع التحديات التي تواجهها.

وتحدث "عبد العزيز"، عن دور الحوار الوطني في مناقشة قضايا الشباب والرياضة وتقديم توصيات لحلها، مشيدًا بقانون الرياضة الصادر في 2017، والذي وصفه بالمثالي، وقال إن القانون يتماشى مع التطورات العالمية ويمنح فرصًا كبيرة للقطاع الخاص في الاستثمار في الرياضة.

وأعرب "عبد العزيز"، عن احترامه للانتقادات التي توجه لقانون الرياضة، ولكنه دافع عنه بأنه يحمي حقوق الرياضيين والأندية والاتحادات، ويضمن الشفافية والمساءلة في العمل الرياضي.

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