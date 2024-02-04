جثث بالشوارع.. أوضاع كارثية في مستشفيات دير البلح ورفح الفلسطينية

قال طبيب في مستشفى شهداء الأقصى، الأحد، إن 14 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، في 3 غارات جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة.

واستهدفت الغارات مسجد الشهداء في مدينة دير البلح، بحسب الطبيب، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه CNN من الجزء الغربي من المدينة، الدمار في المسجد، حيث يحاول المدنيون إنقاذ الناس من تحت الأنقاض.

كما أظهر مقطع فيديو أخر من المستشفى مشاهد لجثث متعددة في أكياس بلاستيكية، ولقطات للعديد من الأطفال، الذين يتلقون العلاج في غرفة الطوارئ، بحسب الشبكة الامريكية.

فيما قال د.مروان الحمص، مدير مستشفى النجار، إن الغارات الجوية على مدينة رفح الجنوبية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في حي الجنينة المكتظ بالسكان يوم السبت.

فيما تقول وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إن ما لا يقل عن 27،365 شخصًا قتلوا وأصيب 66،630 آخرين في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.