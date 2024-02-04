الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب غرقًا في مياه النيل بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شاب مصرعه في مياه النيل ناحية كوبري الجلاتمة بمنشأة القناطر بالجيزة، وتم الدفع بطاقم من عناصر الإنقاذ النهري، وجارٍ تكثيف الجهود للبحث عن الجثة وانتشالها.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق شخص بمياه نهر النيل بين البحرين ناحية كوبري الجلاتمة.

بالانتقال والفحص تبين غرق (صلاح.أ)، 16 عاما، على الفور، وتم الدفع بطاقم من عناصر وحدة الإنقاذ النهري والمسطحات المائية، وتكثيف الجهود في البحث عن الجثة وانتشالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة

الجيزة الإنقاذ النهري الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة المسطحات المائية غرق

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